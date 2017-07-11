У серпні визначать підрядника, який здійснюватиме будівництво Північного обходу Житомира

У серпні буде визначено підрядника, який здійснюватиме будівництво Північного обходу Житомира. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, працівники ДП «Житомирське лісове господарство» вже очистили праву сторону території для будівництва Північного обходу м. Житомира.

За словами начальника управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА Романа Крисюка,, “лісівники вже очистили від дерев праву сторону траси, де будуватиметься Північний обхід, ціі роботи вони виконали та зараз розчищають ліву сторону, там розчищення буде йти повільніше, тому що необхідно перекривати рух транспорту, аби не пошкодити автомобілі».

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Крисюк зазначив, що лісівники зможуть завершити ці роботи вчасно, а тендер на визначення підрядної організації, яка займатиметься будівництвом, відбудеться у середині серпня цього року.

Як повідомляв УНІАН, будівництво Північного обходу являє собою реконструкцію автомобільної дороги «Київ-Чоп» М-06 на окремій ділянці (км 129,6 – км 151,73). Це будівництво включає в себе розширення ділянки дороги до 4-х смуг, модернізацію 4-х та побудову 2-х нових дворівневих розв’язок. Загалом, ремонтно-будівельні роботи виконуватимуться на 22 кілометрах дороги М-06/Е40 «Київ – Чоп».