У Затоці проходить берегова фаза українсько-американських навчань "Сі Бриз-2017" (фото, відео)
16:30, 12 липня 2017Суспільство
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Водолази з 5 країн успішно впоралися з завданням.
Кадр з відео ТСН
Зранку в гавані, де базуються кораблі українських ВМС, працювали українські, американські, британські, румунські та канадські водолази. Спільне завдання - перевірити гавань та один з кораблів та виключити замінування, повідомляє ТСН.
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Робота у каламутній чорноморській воді складна, проте із завданням водолази пораються успішно.
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