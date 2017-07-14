СБУ знешкодила банду фальшивомонетників, які друкували долари на поліграфкомбінаті у Львові

Служба безпеки України викрила групу фальшивомонетників, яка займалася високоякісним друком банкнот номіналом 50 і 100 доларів США з використанням обладнання одного з поліграфкомбінатів Західної України, повідомляє прес-служба СБУ.

Два організатора афери були затримані тернопільським управлінням СБУ. При цьому місцеве видання "20 хвилин" повідомляє, що сама друкарня знаходилася у Львові.

Правоохоронці провели 15 обшуків в квартирах і офісах ділків. Вилучені банкноти з ознаками підроблення, а також обладнання та витратні матеріали для виготовлення фальшивок: кліше, прозорі плівки з зображеннями банкнот, спеціально підготовлені аркуші паперу з нанесеною розміткою контурів купюр, комп'ютерна техніка тощо.

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На верстати і обладнання поліграфічного комбінату, які використовувалися фальшивомонетниками, накладено арешт. За попередньою оцінкою фахівців, вдалося запобігти потраплянню у відкритий обіг валюти на 6 мільйонів доларів США.

Відкрито кримінальну виробництво за ст. 199 (виготовлення підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у США робочий застряг усередині банкомату.