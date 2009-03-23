Newsweek: Як Захід відвернувся від Києва

Зараз здається, ніби Європа і США відвернулися від Києва, пише оглядач Newsweek Деніс МакШейн, проте як би не було це важко і якими б не були наслідки для відносин з Росією, Заходу треба перестати прислухатися до "політики "ні" і сказати Україні "так".

Всього п`ять років тому, відзначає автор статті, Україна і "помаранчева революція", що відбулася там всупереч силовому тиску з боку Росії, здавалися наступним кроком або хвилею після "оксамитових революцій" у Східній Європі в кінці восьмидесятих років. Зараз, схоже, все змінилося: у квітневому європейському турне Обами Київ не значиться, Ангела Меркель припинила їздити до Києва, Італія ж узагалі в кожному газовому конфлікті підтримує Росію. Все частіше українці дивляться на захід, резюмує Макшейн, і не бачать там ніякої альтернативи.

Звичайно, є в Україні багато своїх внутрішніх проблем, у яких ні ЄС, ні США їй не допомогти не можуть, як то: різке падіння ВВП в умовах кризи та інші економічні труднощі, внутрішньополітичні суперечності між прем`єром і президентом. Всі у Києві розуміють, що до демократії країні належить пройти довгий шлях: так само, як і колись в Росії, там є олігархи, які купують вплив, проте їм щонайменше не доводиться вибирати між життям у в`язниці і добровільним висланням за кордоном.

Проте виходить, що після серпневої війни в Грузії Захід злякався і почав слухати те саме російське "ні", яке, втім, можна було почути і раніше по відношенню до Польщі і Прибалтики. Безперечно, Росія важливіша, зокрема, і для вирішення глобальних проблем, наголошується в статті, проте це не означає, що треба просто обернутися спиною до України і мовчки визнати її у сфері впливу Кремля. Скоріше навпаки: слід використовувати політику "м`якої сили" і розглядати Україну як європейську державу.

Инопресса