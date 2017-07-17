Україна передала Італії творця однієї з наймасштабніших схем з відмивання коштів - Луценко

Сьогодні Україна передала Італії творця однієї з наймасштабніших в історії Італійської Республіки схем з відмивання коштів - Джузеппе Дональдо Нікосію.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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"Вказаний зловмисник вкрав у італійців сотні мільйонів євро та багато років переховувався у різних країнах світу. Навесні цього року за результатами добре спланованої операції був затриманий СБ України. Завдяки професійній та доброчесній роботі ГПУ та МВС процедура екстрадиції Д.Нікосіі була завершена за три місяці і сьогодні у супроводі італійської поліції правопорушник вирушив на батьківщину, де невдовзі постане перед судом", - написав Луценко.

За словами генпрокурора, після передачі Італії викрадених творів мистецтва дана подія стала черговим кроком до зміцнення Україно-італійського співробітництва між правоохоронними органами.

"(...) дає підстави розраховувати на конструктивну позицію Італії у справі Віталія Марківа", - вважає Луценко.

Як повідомляв УНІАН, заступник командира взводу батальйону їм. Кульчицького (добровольче формування Національної гвардії) Віталій Марків був затриманий 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві громадянина Італії, фоторепортера Рокелли в травні 2014 року поблизу Слов'янська.

За інформацією заступника генпрокурора Євгена Єніна, підозру Марківу висунуто прокуратурою міста Павії. Також Єнін повідомив, що Генпрокуратура звернулася до італійської влади з вимогою надати обґрунтовані докази провини Марківа, або негайно звільнити його.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст. Як заявили українські консули, психологічний стан Марківа нормальний, умови його утримання задовільні.