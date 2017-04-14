В Одесі правоохоронці затримали італійця, розшукуваного Інтерполом

В Одесі сьогодні правоохоронці затримали італійця, розшукуваного Інтерполом.

Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в Одеській області, співробітники спецслужби за інформацією Українського бюро Інтерполу затримали в Одесі громадянина Італії, оголошеного в міжнародний розшук.

Італієць підозрюється, зокрема, в організації фінансових шахрайських схем і ухиленні від сплати податків. За даними італійських правоохоронців, комерсант не перерахував до бюджету майже 180 млн євро в період 2007-2014 рр.

Зазначається, що спочатку він був оголошений у федеральний розшук в Італії, а у вересні 2014 року – в міжнародний розшук по каналах Інтерполу.

Після отримання звернення від Інтерполу співробітники контррозвідки СБУ встановили місце перебування іноземця на території України та затримали його.

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Оперативники спецслужби передали італійця представникам Національної поліції, які затримали його за ст. 208 і ст. 582 Кримінального процесуального кодексу України. Надалі його чекає процедура екстрадиції в установленому порядку.

За даними радника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка, в п'ятницю в результаті спецоперації затримано «міжнародного злочинця Джузеппе Нікозі».

«Цей італієць входив до мережі злочинного синдикату, і переховувався в Одесі від міжнародного розшуку. Успішне затримання є досить вагомим досягненням, і діє в інтересах міжнародного авторитету Національної поліції України», - наголосив Форостяк.

Він додав, що участь у затриманні брав керівник Приморського відділу поліції Одеси Олександр Остроглядов.