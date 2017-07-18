Справа пранкера Седюка: суд приступив до розгляду "п'ятої точки" Євробачення по суті

Пранкер Віталій Седюк в Дніпровськом райсуді столиці сьогодні повинен почути свій вирок. Справу пранкера розглядають по суті. Його звинувачують у хуліганстві.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 15 травня Дніпровський райсуд Києва обрав Седюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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Суд зобов'язав Седюка не залишати без повідомлення слідчого межу Києва, за першим викликом в органи слідства, здати на зберігання паспорта, які дозволяють виїзд за межі України.

Також суд попередив Седюка про те, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків запобіжний захід йому може бути змінено на більш жорстку.

Як відомо, під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення в Києві пранкер вискочив на сцену, де співала Джамала, і в прямому ефірі показав мільйонам глядачів голі сідниці. Седюк згодом заявив, що знімав штани заради епатажу.