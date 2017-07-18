"Хочу знайти роботу": Седюк в суді пообіцяв більше не влаштовувати скандали і вибачився перед Джамалою

У Дніпровському райсуді столиці 17 липня розпочалося засідання у справі Віталія Седюка, який оголив свої сідниці під час виступу Джамали на головній сцені Євробачення-2017.

Читайте такожСправа пранкера Седюка: суд приступив до розгляду "п'ятої точки" Євробачення по суті

Пранкера звинувачують у хуліганстві через те, що у фіналі Євробачення-2017 під час виступу Джамали вибіг на сцену з прапором Австралії на плечах і оголив сідниці. Прокурор просив покарання у вигляді громадських робіт. Седюк з кваліфікацією злочину погоджується, однак про свій вчинок не шкодує.

"Я йшов на це свідомо. І не шкодую про те, що я зробив. Але дуже добре розумію наслідки свого вчинку", - заявив пранкер в суді.

Серед наданих судді речових доказів був австралійський прапор, відеоматеріали інциденту на "Євробаченні-2017". Також серед перерахованого були названі довідки від нарколога.

Пранкер публічно попросив вибачення у Джамали, незважаючи на те, що зірка зазначала – на пранкери вона не ображається, а претензії є лише до охорони і організаторів.

"Якщо є люди, яких образив мій вчинок – хотілося б вибачитися, що міг образити чиїсь почуття. І особисто перед Джамалою. Хоча вона і говорила, що не має претензій, але я зіпсував момент презентації пісні. Хоча вважаю, що це могло позитивно позначитися на розкручуванні пісні", – резюмував Седюк.

Седюк запевнив, що більше не має наміру здійснювати скандальні пранки.

"Робити такого більше не буду. Мені 28, я хочу знайти роботу. Мені ж за пранки не платять", – додав він.