Суд обрав покарання пранкеру Седюку: "п'ята точка" Євробачення відбулася штрафом

У Дніпровському райсуді столиці 17 липня відбулося засідання по справі Віталія Седюка, який оголив свої сідниці під час виступу Джамали на головній сцені Євробачення-2017.

За голі сідниці в прямому ефірі "Євробачення-2017" прокурор просив покарання для пранкера Віталія Седюка у вигляді громадських робіт. Проте суд вирішив інакше – Сюдюку призначили штраф в 500 неоподатковуваних мінімумів (8500 гривень).

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Під час спілкування з журналістами після закінчення суду Седюк погодився з такою мірою покарання. На суді пранкер захищав себе сам і не звертався за допомогою до адвокатів. Такі позицію він пояснив тим, що не вважає себе злочинцем, а значить і захист йому був не потрібен.

"Треба було покарати. Не думаю, що це якийсь кримінал. А ось зі штрафом, напевно, згоден", – розповів він.

Під час слухання справи пранкер публічно попросив вибачення у Джамали, незважаючи на те, що зірка зазначала – на пранкера вона не ображається, а претензії є лише до охорони і організаторів.