Влада окупованого Криму планує будувати захисні споруди поблизу адмінкордону з Україною

Підконтрольна Кремлю окупаційна влада Криму має намір посилювати охорону "кордонів" між анексованим півостровом і материковою частиною України. Про плани створювати споруди на цій території повідомив російський "віце-прем'єр Криму" Ігор Михайличенко, передає Крим.Реалії.

"Для Криму одним із пріоритетних питань є створення захисних споруд у прикордонній смузі, ці заходи дозволять посилити охорону на російсько-українській ділянці "кордону". Також важливим залишається питання облаштування територій, прилеглих до автомобільних пунктів пропуску", – заявив представник окупаційної влади Криму.

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Повідомляється, що на засіданні "прикордонної комісії" ухвалили рішення в період туристичного сезону "збільшити пропускну здатність пунктів на адмінкордоні", а також підвищити їх безпеку і захист "з метою безперебійного функціонування зазначених пунктів пропуску".

Тим часом, у Держприкордонслужбі України відзначають зниження пасажиро-траспортного потоку через адмінкордон у порівнянні з минулим роком.

Виникнення черг у прикордонному відомстві пов'язують з діями російських служб на контрольованих ними пунктах пропуску навпроти українських КПВВ. За даними українських прикордонників, російські служби сповільнили в липні пропускні операції.