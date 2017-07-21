Заміна затонулому "Лиману": Росія відправила стежити за навчаннями "Сі Бриз" новий розвідник (фото)

Цьогоріч за міжнародними навчаннями "Сі Бриз-2017" стежить розвідувальний корабель РФ ССВ-201 "Приазов'я". Він замінив "Лиман", що потонув у березні цього року біля берегів Туреччини, передає "Думская".

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На минулорічному "Сі Бризі" за ордером кораблів стежили одразу два розвідники агресора - "Лиман" та "Екватор". Однак "Лиман" не дожив до наступного "Сі Бризу".

Сьогодні багатонаціональна ескадра проводила маневрування з багаторазовими перестроюваннями. "Приазов'я" перебував за кілька миль і постійно відстежував всі дії ордера. Судячи з кількості антен, він має на борту найсучаснішу апаратуру.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня російське розвідувальне судно "Лиман" пішло на дно Чорного моря. Причиною стало зіткнення із судном "Ашот", яке перевозило худобу.