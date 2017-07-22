Активістку Femen, яка оголила груди перед Лукашенком, звинувачують у хуліганстві - адвокат

Активістку Femen Анжеліну Діаш де Кінташ, яка оголила груди в Адміністрації президента України під час зустрічі Порошенка з президентом Білорусі, затримали за звинуваченням у хуліганстві.

Про це написав адвокат Ярослав Яценко на сторінці в Facebook.

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За його словами, затримана проведе ніч в ізоляторі тимчасового тримання на Косогірному провулку. Їй інкримінують ч. 3 ст. 296 ККУ (хуліганство із чиненням опору, карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років).

У суботу, 22 липня, Анжеліні обиратимуть запобіжний захід у Печерському районному суді.

Затримана відмовилась від послуг державного адвоката, але, як зазначив Яценко, його досі не допустили до підзахисної.

Як повідомляв УНІАН, після переговорів президента України Петра Порошенка з президентом Білорусі Олександром Лукашенком в Адміністрації президента невідома дівчина намагалася влаштувати провокацію, оголивши груди та викрикуючи слова "Живе Білорусь".