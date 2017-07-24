Більшість українців не відчули змін від додаткових коштів у місцевих бюджетах - опитування

Більшість українців досі не відчули змін від використання додаткових коштів, які місцеві бюджети отримали протягом останніх років, - таку позицію в рамках опитування висловили 55%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування населення Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, представленого на прес-конференції в Києві.

За даними соціологів, частка тих, хто відчув зміни на краще, і тих, хто побачив зміни на гірше, однакова – по 16%.

Читайте такожБільшість українців не хочуть легалізації зброї і заборони абортів - опитування

"Характерно, що порівняно з минулим роком відсоток тих, хто відчув зміни на гірше, зріс з 8% до 16%, тоді як частка тих, хто побачив зміни на краще, лишилась такою ж", - йдеться у опитуванні.

Перевага тих, хто побачив зміни на краще, зафіксована на Заході (24% проти 12%) та на Сході (17% проти 15%), тоді як в інших регіонах більше тих, хто відчув негативні зміни (14% проти 19% у Центрі та 11% проти 21% на Півдні).

Крім того, серед тих, хто помітив позитивні зміни, найбільше – 64% – відповіли, що ці зміни стосувались покращення якості доріг.

Доволі часто респонденти, які відчули зміни на краще, згадували в цьому контексті покращення благоустрою (30%), умов для проведення дозвілля (25%), роботи житлово-комунального господарства (23%) і роботи транспорту (20%).

Водночас, як і у 2016 році, найбільша частка тих, хто відчув зміни на гірше, вказали на зниження якості медичного обслуговування – 53%.

Читайте також35% читачів УНІАН готові до компромісів для встановлення миру на Донбасі, 33% за силове визволення - опитування

Іншими сферами, яких торкнулися негативні зміни, на думку цієї групи респондентів, були турбота про соціально вразливі групи (44%) та забезпечення громадян робочими місцями (39%). Примітно, що на думку 38% тих, хто помітив зміни в гірший бік, погіршення торкнулося і якості дорожнього покриття, зауважили автори дослідження.

***Загальнонаціональне опитування населення проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння наведено результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології у серпні 2016 р.