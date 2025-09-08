Також суд заборонив власнику сайту Modded Hardware займатися розробкою.

Nintendo виграла суд проти компанії Modded Hardware, що займалася продажем пристроїв для запуску піратських ігор на Switch.

Американський суд зобов'язав власника сайту Раяна Дейлі виплатити 2 мільйони доларів компенсації та довічно заборонив йому розповсюджувати чіпи, зламані консолі та інші подібні пристрої.

У рішенні зазначено, що дії Modded Hardware завдали "значної та непоправної шкоди" Nintendo. Компанія продавала пристрій MIG Switch, що імітує картридж і дає змогу завантажувати на приставку будь-які ігри, а також пропонувала джейлбрейк і модифікації заліза.

Тепер усі товари мають бути знищені, а домен Modded Hardware передано Nintendo.

Раніше ми розповідали, що Nintendo почала банити власників Switch 2 за піратство. Щоправда, вони не піратили, а компанія блокує консолі за використання будь-яких сторонніх картриджів.

Крім того, нещодавно організація захисту тварин PETA попросила Nintendo змінити дизайн персонажа в Mario Kart. Нібито кільце в носі корови з гоночної гри нагадує про жорстоке поводження з тваринами.

