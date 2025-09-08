Nintendo виграла суд проти компанії Modded Hardware, що займалася продажем пристроїв для запуску піратських ігор на Switch.
Американський суд зобов'язав власника сайту Раяна Дейлі виплатити 2 мільйони доларів компенсації та довічно заборонив йому розповсюджувати чіпи, зламані консолі та інші подібні пристрої.
У рішенні зазначено, що дії Modded Hardware завдали "значної та непоправної шкоди" Nintendo. Компанія продавала пристрій MIG Switch, що імітує картридж і дає змогу завантажувати на приставку будь-які ігри, а також пропонувала джейлбрейк і модифікації заліза.
Тепер усі товари мають бути знищені, а домен Modded Hardware передано Nintendo.
Раніше ми розповідали, що Nintendo почала банити власників Switch 2 за піратство. Щоправда, вони не піратили, а компанія блокує консолі за використання будь-яких сторонніх картриджів.
Крім того, нещодавно організація захисту тварин PETA попросила Nintendo змінити дизайн персонажа в Mario Kart. Нібито кільце в носі корови з гоночної гри нагадує про жорстоке поводження з тваринами.