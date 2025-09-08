Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 48,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 8 вересня, знизився на 7 копійок – до 41,53 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 12 копійок і складає 48,65 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,00 гривень за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,22 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,50 грн/євро, а курс продажу - 48,34 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 8 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 13 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,16 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації, складає 46 гривень за долар. Для порівняння, у 2025 році бізнеси закладали 44 грн/дол., а у 2024 році – 41 грн/дол.

