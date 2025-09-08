Найбільшу частку в цьому сегменті займали бензинові авто.

У серпні вітчизняний автопарк поповнили понад 22,7 тисячі вживаних легковиків, що ввезли з-за кордону. Такі дані наводить портал "‎УкрАвтопром"‎.

Найбільшу частку в цьому сегменті займали бензинові автомобілі – на них припало 48% продажів. Одразу за ними йдуть електромобілі (26%) та дизельні авто (17%). На гібриди та на автомобілі з ГБО припадає 6% та 3% відповідно.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становив 8,4 року. Найпопулярнішим в цьому сегменті виявився Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей:

Volkswagen Golf – 1002 одиниці;

Tesla Model Y – 827;

Volkswagen Tiguan – 703;

Renault Mégane – 687;

Tesla Model 3 – 651;

Škoda Octavia – 650;

Audi Q5 – 640;

Nissan Rogue – 633;

Nissan LEAF – 562;

Volkswagen Passat – 456.

Загалом з початку 2025 року українцями було придбано 158,5 тисячі імпортованих легкових авто з пробігом, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Вживані автомобілі – що кажуть фахівці

Раніше механік з Prestige Services and Maintenance назвав найнадійніший бренд на ринку. За його словами, покупцям варто звернути увагу на Toyota, адже її автомобілі практично не потребують ремонту.

Інший спеціаліст додав, що при купівлі машин Toyota можна заощадити багато грошей, якщо проводити паралелі з іншими брендами.

Водночас спеціалісти радять новачкам уникати деякі вживані моделі, зокрема, Ford Mustang, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz ML 350 4MATIC, Ford F250 Super Duty Powerstroke та BMW M3. Серед потенційних проблем з цими авто – занадто дороге обслуговування.

