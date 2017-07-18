На Тернопільщині 20-23 липня відбудеться 5-й фестиваль "Файне Місто"

20-23 липня на Тернопільщині відбудеться 5-ий фестиваль «Файне Місто». Як повідомили УНІАН організатори, цьогорічфест відбудеться на території тернопільського іподрому за Тернополем, куди будуть їздити спеціальні фестивальні автобуси.

Читайте такожНа Тернопільщині з нагоди 100-річчя одного з наймаcштабніших боїв січових стрільців відкрили меморіал (фоторепортаж)Зокрема, виступатимуть GUANO APES (Німеччина), POETS OF THE FALL (Фінляндія), Zardonic (Венесуела), Ляпис 98 (Білорусь), Брати Гадюкіни, Друга Ріка, ТНМК, Антитіла, Brutto, Христина Соловій, Табула Раса.

Окрім головної сцени діятиме DarkStage, LightStage, UfoStage, ReggaeStage, а на прихильників літератури чекатиме Amphiteatre.

На території фесту діятиме наметове містечко, фудкорти, душові кабіни, пункти підзарядки телефонів, біотуалети.