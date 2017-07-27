"Апокаліпсис вже поруч": реакція соцмереж на грозу в Києві (фото, відео)

19:43, 27 липня 2017
Суспільство
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Над столицею прокотилася справжня буря, користувачі соцмереж діляться фотографіями стихії.

Над столицею прокотилася справжня буря / instagram.com/burbeza/

Ввечері у четвер, 27 липня, українську столицю накрило зливою й грозою, соцмережі бурхливо відреагували на погоду.

Апокаліпсис вже поруч #kyiv #ukraine #storm #blitz #rain #lightning #rainfall #thunder

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Такої грози я давно не бачила,а Єгор так взагалі під враженням.)) #гроза #київ #kiev #rain

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#київ#дощ#затопило#злива

A post shared by марія (@marusya19870907) on

Деякі кияни радіють "довгоочікуваній" грозі після задушливих днів і насолоджуються запахом дощу.

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Злива навіть злегка затопила станцію метро "Академмістечко".

#метровгрозу #київ #кличкомолодец #дорогадомой

A post shared by Nataliia Barbarenko (@demiianka_barbariska) on

Користувачі соцмереж діляться фотографіями стихії в столиці.

#київ #гроза #дощ #озон #воздухаглоток #літо

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#storm#summer#kyiv#kiev#sky#urban

A post shared by K I E V. (@four_se_k) on

От люблю я таку погоду!#загрожує#гроза

A post shared by Olena Burbeza (@burbeza) on

Освіжило #київ #kiev #kyiv #storm #flood

A post shared by Вадим (@vadim_koroliov) on

#погода..#нерадует#дощ#київ

A post shared by • Та†а • (@tata_dolmatova) on

Як повідомляв УНІАН, у Києві завтра трохи похолодає і пройде дощ з грозою.

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