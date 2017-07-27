"Апокаліпсис вже поруч": реакція соцмереж на грозу в Києві (фото, відео)
19:43, 27 липня 2017Суспільство
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Над столицею прокотилася справжня буря, користувачі соцмереж діляться фотографіями стихії.
Над столицею прокотилася справжня буря / instagram.com/burbeza/
Ввечері у четвер, 27 липня, українську столицю накрило зливою й грозою, соцмережі бурхливо відреагували на погоду.
Деякі кияни радіють "довгоочікуваній" грозі після задушливих днів і насолоджуються запахом дощу.
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Злива навіть злегка затопила станцію метро "Академмістечко".
Користувачі соцмереж діляться фотографіями стихії в столиці.
Як повідомляв УНІАН, у Києві завтра трохи похолодає і пройде дощ з грозою.
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