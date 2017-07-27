"Апокаліпсис вже поруч": реакція соцмереж на грозу в Києві (фото, відео)

Над столицею прокотилася справжня буря, користувачі соцмереж діляться фотографіями стихії.

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