Суд заарештував двох учасників стрілянини у Дніпрі
Ще два фігуранти справи на даний час перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу.
У четвер, 27 липня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави двом підозрюваним в участі у стрілянині в Дніпрі.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.
Ще два фігуранти справи на даний час перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу. Як зазначили в поліції, відносно них найближчим часом буде прийнято процесуальне рішення.
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"Тривають слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 115 КК України. Слідчі опитали понад два десятки свідків. Поліція вилучила відеоматеріал з камер спостереження, які були розташовані поруч. Відео долучено до матеріалів справи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі внаслідок перестрілки на проспекті Гагаріна загинули двоє учасників АТО, ще п'ятеро осіб отримали поранення.