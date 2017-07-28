Суд заарештував двох учасників стрілянини у Дніпрі

У четвер, 27 липня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави двом підозрюваним в участі у стрілянині в Дніпрі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Ще два фігуранти справи на даний час перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу. Як зазначили в поліції, відносно них найближчим часом буде прийнято процесуальне рішення.

Читайте такожУ МВС застерігають від міжнаціональної ворожнечі через стрілянину в Дніпрі

"Тривають слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 115 КК України. Слідчі опитали понад два десятки свідків. Поліція вилучила відеоматеріал з камер спостереження, які були розташовані поруч. Відео долучено до матеріалів справи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі внаслідок перестрілки на проспекті Гагаріна загинули двоє учасників АТО, ще п'ятеро осіб отримали поранення.