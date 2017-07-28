Українському телеканалу заборонили транслювати серіал російського виробництва

Державне агентство з питань кіно анулювало прокатне посвідчення серіалу «Кругообіг», який мали показати на телеканалі «Україна» 31 липня. Про це в коментарі «Телекритиці» повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

"Ми сьогодні анулювали прокатне посвідчення цього серіалу. Спочатку виробник, на нашу думку, надав недостовірну інформацію відносно того, що значна частина фільму була знята в Україні. В останні кілька днів ми провели додаткову перевірку, і з'ясувалося, що були подані не зовсім точні дані, тому ми анулювали прокатне посвідчення", - сказав він.

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Перевірити можливий показ російського серіалу в Україні просили депутати Олександр Шевченко та Микола Княжицький. У своєму зверненні вони приводили можливі докази того, що це дійсно новий серіал російського виробництва, показ яких на українському телебаченні заборонено.

Депутати просили повідомити, коли і на яких підставах було видано прокатне посвідчення на цей серіал, анулювати його прокатне посвідчення і провести розслідування запланованого факту трансляції серіалу, пише "Детектор.Медіа".

Нагадаємо, що раніше Державне агентство України з питань кіно визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми і телесеріали з участю російського актора Яна Цапніка. Актор відзначився роллю бойовика "ДНР".