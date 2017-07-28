На Житомирщині розпочався міжнародний фестиваль літератури і мистецтв "Лесині джерела"

У місті Новограді-Волинському Житомирської області увечері 28 липня розпочався 3-денний фестиваль «Лесині джерела».

Читайте такожЖитомирська область буде представлена на серпневому фестивалі "Бандерштат" у Луцьку

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, у рамках Міжнародного фестивалю "Лесині джерела" в Новограді-Волинському сьогодні увечері відкрито виставки місцевих художників, проводяться екскурсії в літературно-меморіальному музеї Лесі Українки, Музеї родини Косачів, краєзнавчому музеї та в Музеї льону. У місцевому парку культури і відпочинку працює святковий ярмарок народних умільців України. На фестиваль також прибули делегації з-за кордону. В суботу об 11.00 годині уміському Палаці культури відкриється ХVІІ Всеукраїнський конкурс автентичного співу "Животоки", відбудеться свято "Поліської вишиванки", пройде парад вишиванок та конкурс на кращу вишиту сорочку. А о 20.00 годині затвра на площі ім. Лесі Українки для учасників Міжнародного фестивалю пройде концерт за участю зарубіжних та українських виконавців та мистецьких колективів Житомирської області. Святкування "Лесиних джерел" продовжиться і в неділю виставками, екскурсіями та ярмарком.

Як повідомляв УНІАН, “ Лесині джерела”- міжнародний фестиваль літератури і мистецтв, яке має 30-річну історію. Фестиваль започаткований на честь всесвітньовідомої поетеси, уродженки Новограда-Волинського Лесі Українки. Назву "Лесині джерела" свято отримало в 1988 році, а за шість років потому – фестиваль набув міжнародного статусу: постійними його учасниками стали творчі колективи, майстри, науковці з Польщі, Грузії, Білорусі, Росії. За роки проведення свята невід’ємними його атрибутами стали Всеукраїнські конкурси автентичного співу "Животоки" та виконавців художнього слова ім. Лесі Українки, свято національних культур та хореографії, акції "Поліська вишиванка" та "Містечко майстрів" і багато інших заходів.