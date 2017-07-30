У центральному парку Харкова з'явився майданчик для виїзних шлюбних церемоній

У суботу, 29 липня, у харківському парку імені Горького почав працювати майданчик для виїзних шлюбних церемоній. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Світла дерев'яна альтанка з навісом розташована неподалік від кінотеатру "Парк". Простір без проблем може вмістити кілька десятків гостей, а задня стінка альтанки прикрашена великими штучними квітами. Оформлення майданчика ще не закінчено: найближчим часом там з'явиться освітлення і штучний газон.

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"Проведення урочистого заходу в парку Горького доступно для всіх жителів міста. На сьогоднішній день тут вже заплановано 110 церемоній", - розповіла директор КП "Щасливе місто" Ольга Прудко.