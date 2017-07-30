В Авдіївці відзначили третю річницю визволення міста від бойовиків (фото)

Сьогодні на бульварі Шевченка в Авдіївці відбувся урочистий мітинг, присвячений третій річниці визволення міста від незаконних збройних формувань.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, у заході взяли участь голова військово-цивільної адміністрації Павло Малихін, військовослужбовці механізованої бригади, що захищає місто, представники громадських організацій.

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«Незважаючи на обстріли бойовиками українських позицій у промзоні та будинків мирних жителів у південній частині населеного пункту, на захід вийшли чимало містян. Відбулася церемонія нагородження військовослужбовців, громадських діячів», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2014 року було звільнено від російських найманців населений пункт Авдіївка Донецької області. Сили АТО під час визволення населених пунктів свідомо не застосовували усі наявні можливості вогневого ураження.

"Не використовується важка техніка, артилерія та авіація, щоби не допустити жертв серед мирного населення", - підкреслили у штабі.