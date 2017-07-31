"У нас було казкове життя": вдова лідера Linkin Park Беннінгтона прокоментувала самогубство чоловіка

Вдова фронтмена гурту Linkin Park Честера Беннінґтона Талінда вперше звернулася до прихильників музиканта На сторінці в Twitter жінка написала відкритого листа, в якому розповіла, як почувається після втрати коханого.

"Тиждень тому я втратила свою другу половинку, а мої діти втратили свого героя - свого тата. У нас було казкове життя, і тепер воно перетворилася на якусь жахливу шекспірівську трагедію. Як мені бути далі? Як мені зібрати мою розбиту душу? Єдина відповідь, яку я знаю, це виховувати наших дітей у любові, яка в мене лишилася", - написала Талінда.

Вдова Беннінґтона також звернулася до фанів музиканта. Вона написала, що її родина відчуває любов та біль прихильників Честера.

"Я хочу, щоб спільнота та прихильники по всьому світу знали, що ми відчуваємо вашу любов. Ми також відчуваємо вашу втрату. Мої діти у такому ранньому віці втратили батька. І я знаю, що всі ви допоможете зберегти пам'ять про нього", - сказала Талінда.

Читайте такожВокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона поховали в Каліфорнії

Жінка також зауважила, що її чоловік був "яскравою, люблячою душею з ангельським голосом".

"І тепер він без болю співає свої пісні у всіх наших серцях. Нехай Бог благословить нас усіх і допоможе нам звернутися один до одного, коли ми відчуваємо біль", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Честера Беннінгтона виявили мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі. Відомо, що артист протягом декількох років боровся з алкогольною та наркотичною залежністю.