На Житомирщині міжнародний фестиваль "Лесині джерела" відзначив 30-річчя
Також зазначається, що під час заходу пройшло вручення обласної дитячої літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки, Житомирської регіональної премії імені Лесі Українки.
На Житомирщині у ці вихідні Міжнародний фестиваль літератури та мистецтв «Лесині джерела» відзначив 30-ту річницю від свого заснування.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, у рамках фестивалю провели святкову ходу центром міста, персональні виставки художників, концерти народних ансамблів області, а також святкові ярмарки та екскурсії.
«Цьогоріч дійство проходило з 28 по 30 липня та зібрало сотні гостей і жителів міста», - сказано у повідомленні.
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Також зазначається, що під час заходу пройшло вручення обласної дитячої літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки, Житомирської регіональної премії імені Лесі Українки, відбувся ХІІ Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки та пройшли інші заходи.
Як повідомляв УНІАН, у ці вихідні у Новограді-Волинському на Житомирщині проходив Міжнародний фестиваль літератури та мистецтв «Лесині джерела».