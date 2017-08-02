У Києві викрили схему з привласнення майна підприємства вартістю 118 мільйонів

У Києві правоохоронці викрили схему, за якою зловмисники незаконно заволоділи нерухомим майном підприємства вартістю понад 118 млн грн.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Оперативники столичного управління захисту економіки Нацполіції та слідчі Дарницького управління поліції викрили схему, за якою зловмисники незаконно заволоділи майном. Одного із учасників оборудки взято під варту», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що зловмисники зібрали пакет підроблених документів. На їх підставі зареєстрували за собою право власності на майновий комплекс у Дарницькому районі.

«Слідчі Дарницького управління поліції м. Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) КК України», - зазначили у відомстві.

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У поліції зауважили, що оперативники та слідчі встановили кожен злочинний "крок" до заволодіння майновим комплексом. Крім того, встановили і місце перебування одного із учасників злочину та в подальшому доставили його до слідчого відділу.

На даний час слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури м. Києва повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою збереження майна на майновий комплекс підприємства вартістю понад 118 млн грн було накладено арешт.