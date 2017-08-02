"Без охорони і супроводу": король епатажу Мерилін Менсон "скромно" приземлився в Києві (відео)
11:54, 02 серпня 2017Суспільство
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Без охорони і жодного супроводу він вийшов з рейсу разом з іншими пасажирами у звичайному терміналі аеропорту Бориспіль. Але відрізнявся від інших чорною маскою, яка прикривала нижню частину обличчя.
До Києва прилетів Мерлін Менсон / скріншот
Епатажний рок-співак, відомий зокрема показом власних сідниць і спалюванням Біблії під час концертів, на виступ в українську столицю прилетів досить скромно.
Без охорони і жодного супроводу він вийшов з рейсу разом з іншими пасажирами у звичайному терміналі аеропорту Бориспіль. Але відрізнявся від інших чорною маскою, яка прикривала нижню частину обличчя.
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Артист разом з однойменною групою Marilyn Manson виступить перед українською публікою другого серпня у Палаці Спорту. На даний момент продаж квитків на захід – припинена.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в Києві дали концерт легендарні Depeche Mode.
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