У Житомирі ремонтують тротуари у центрі міста

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Житомирській міській раді, Житомирській міський голова Сергій Сухомлин дав доручення провести благоустрій по вулиці Київській, де вже укладена нова тротуарна плитка, та облаштувати невелику зону відпочинку біля будинку по Київській, 9.

«На деяких ділянках вже завершуються роботи з укладання тротуарної плитки. Я доручив у найближчі дні провести благоустрій клумб та завершити роботи з водостоками на тротуарах», - зазначив сьогодні Сухомлин, перевіряючи, як ведуться ремонтні роботи.

Він також дав окрему вказівку спеціалістам Управління капітального будівництва Житомирської міської ради. Так, вони мають надати пропозиції щодо благоустрою біля будинку по Київській, 9.

«На місці, де раніше був розважальний заклад, ми плануємо розбити лавочки та клумби з квітами, щоб житомиряни мали змогу тут відпочивати», - уточнив мер