Поліція затримала жінку, яка оголена розгулювала столицею (відео)
Голяка жінка пройшла кілька кілометрів.
Напередодні пані без одягу розгулювала центром міста декілька годин. Камери відеоспостереження зафіксували її ще на площі Перемоги, а поліцейські зупинили аж на Хрещатику. Виходить, голяка панянка пройшла кілька кілометрів.
Поліцейські замотали оголену жінку у світловідбивальну жилетку та викликали швидку. Жінку без спіднього забрали до психлікарні.
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Як повідомляв УНІАН, 2 серпня у Києві на площі Перемоги заскочили жінку, яка йшла вулицею абсолютно без одягу. Невідома неспішно та впевнено переходила жваву дорогу й не звертала увагу на автомобілі. Незвичний випадок зафільмував Instagram-користувач Володимир Литвинов.