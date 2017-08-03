В горах Північної Осетії під каменепад потрапили одеські туристи
Двоє учасників групи були придавлені камінням.
Група туристів з Одеси потрапила під каменепад в горах Північної Осетії, в результаті чого двоє постраждали. Про це повідомляє РИА Новости.
"Сьогодні розпочата рятувальна операція з надання допомоги туристичної групи з Одеси. Надійшла інформація, що група на перевалі Допах (Дигорський район) потрапила під каменепад", — сказано в повідомленні.
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За його словами, двоє учасників групи виявилися придавлені камінням. Учасники групи самостійно визволили їх з-під каменів. Але туристи отримали травми, що не дозволяють їм пересуватися самостійно, за ними відправили рятувальників.
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