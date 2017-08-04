Поліція Львівщини розпочала полювання на фури, які псують асфальт у спеку

На міжнародній трасі у Львівській області через спеку дорожники і поліція розпочали "полювання" на вантажівки. В області вже кілька днів діє температурний режим, який забороняє рух багатотонним автомобілям, якщо на термометрі вище за +28 С, йдеться в сюжеті ТСН.

На дорозі зупиняють усі без винятку вантажівки – разом працюють фахівці Укртрансбезпеки та патрульні. Після перевірки документів машини відправляють на зважування – на Львівщині діє 8 таких пересувних комплексів. Перевантажені машини про температурі повітря вище за +30 руйнують покриття, бо асфальт розпікається на сонці аж до 70 градусів. Під багатотонною фурою дорога стає, наче пластилін.

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"Починає розпливатися, утворюються мікротріщини, в подальшому туди потрапляє вода, мороз – і до року часу такої дороги немає", - каже керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор.

Знаки про температурний режим на трасі є, але водії ними свідомо нехтують або й дійсно не помічають. На порушників складають адміністративну постанову за порушення правил дорожнього руху, а водіям рекомендують ставати на відстій. Штраф 255 грн плюс затримка в шляху – така ціна виїзду на дорогу за неналежних умов. Лише за годину на очах журналістів оштрафували і відправили перечікувати спеку 15 вантажівок. За словами працівників вагового комплексу, рух продовжили лише порожні фури або ті, вага яких не перевищує 24 тонн. Той із перевізників, хто ризикне перевантажити фуру – сплатить максимальний штраф у 20 тисяч гривень.

Виявленим порушникам пропонують перечекати спеку у відстійниках. Якщо водій не дослухається і поїде далі – заплатить ще раз. "Буквально за 30 кілометрів на пості його зупинять другий раз і вже перевірять, чи він став на відстій чи не став. Якщо не став, йому винесуть ще одну додаткову постанову", - пояснив інспектор патрульної поліції Львова Іван Стадник.

На трасах Львівщини є півсотні місць для відстою вантажівок. Переважно далекобійникам радять дочекатися вечірньої прохолоди на заправках, але туди всі фури не помістяться, нарікають водії. А обабіч дороги стояти, кажуть, некомфортно. "Стоянок нема, а в таку спеку стояти на узбіччі – теж не варіант. Перед тим, як штрафувати, треба умови зробити – тоді не будемо порушувати", - каже один із далекобійників.

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За такої температури дорожники і поліція роблять винятки для тих, хто везе харчі, які швидко псуються. Решту фур, аби не нищити асфальт, просять розпочати рух десь о 22:00 годині, коли, за словами синоптиків, температура повітря буде нижчою 28 градусів.