Валентин Резніченко: В Дніпропетровській області будуть найкращі в країні школи

Обласна державна адміністрація Дніпропетровської області профінансує будівництво і капітальний ремонт понад 130-ти дитячих освітніх закладів і лікарень. Про це заявив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

«Ми розпочали масштабне і системне відновлення об’єктів соціальної інфраструктури області. Лікарні, санаторії, дитсадки, школи, стадіони не ремонтувалися десятки років. Наш план передбачає введення в експлуатацію 135-ти відновлених об’єктів вже до кінця 2018 року», - поінформував Резніченко.

Голова ДніпроОДА наголосив, що йдеться не про «косметичний ремонт до 1 вересня», а про серйозну реконструкцію з оновленням інфраструктури, систем енергозабезпечення та інших функціональних елементів для створення сприятливих умов для лікування і навчання.

«Ми хочемо, щоби наші діти росли і навчались в хороших умовах. Тому ми встановлюємо сонячні батареї в сільських школах, будуємо дитячи садочки сучасної архітектури, оснащуємо їх кращим обладнанням. У Дніпропетровській області будуть найкращі в країні дитсадки і школи», - запевнив голова ОДА.

Ще один пріоритет команди ОДА – відновлення медичних закладів Дніпропетровщини. За планом, протягом 2017-2018 рр. будуть відремонтовані 39 лікарень і санаторіїв як місцевого, так і обласного значення. Зокрема, обласна клінічна лікарня ім. Мечникова, Центр матері та дитини ім. Руднєва, Клінічний онкологічний диспансер та інші. На базі лікарні ім. Мечникова також буде створений спеціалізований Центр діагностики та реабілітації постраждалих в зоні АТО.

За словами Валентина Резніченка, реалізація таких масштабних проектів стала можливою завдяки впровадженню механізмів децентралізації. «Курс Петра Порошенка на децентралізацію надав органам місцевої влади необхідні ресурси для відродження регіонів. Завдання нашої команди в ДніпроОДА – визначати пріоритети, формулювати чіткі плани і домагатися їх виконання. Відновлення соціальної інфраструктури є одним з найбільших наших пріоритетів», - підкреслив очільник ДніпроОДА.

Нагадаємо, 2 серпня Валентин Резніченко відкрив відремонтований дитячий садок у селі Знаменівка. Новий сучасний заклад прийматиме 80 дітлахів. Всього за останні два роки в Дніпропетровській області було створено 2,5 тис нових місць в дитячих садках.