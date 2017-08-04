Геращенко про активіста Балуха: прапор в окупованому Криму - це не вишиванка у мирному Києві

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко прокоментувала вирок суду окупованого Криму, який засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму. Про це вона написала в Facebook.

"Ми маємо боротися за повернення територій і людей. Не всі, хто в окупаціі- колаборанти, як намагаються нав'язати суспільну думку ті політсили, що кричать про відмову від окупованих територій. Так, там є ті, хто топтав украінський прапор, але там залишаються тисячі справжніх украінців, патріотів, героів. Кричати " Слава Украіні!" І носити вишиванку у мирному Києві і Львові- не те саме, що малювати " Слава Украіні!" на стіні окупованого Донецьку і вивішувати прапор в напічканому фсбшниками Криму". - написала вона.

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Геращенко зазначила, що Балух - справжній Громадянин Украіни.

"Дорогий пане Володимире, я дуже хочу і мрію познайомитися з Вами особисто і потиснути Вашу руку.... Ми маємо Володимира витягти. І да, чекаємо заяв Генсека РЄ і інших міжнародних організацій і лідерів, коли Украінця судять за украінський прапор", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, суд анексованого Криму 4 серпня засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму. Володимира Балуха звинувачували в зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку і прапор України, розташований на подвір’ї його будинку.