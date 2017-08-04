На час матчу "Шахтаря" біля стадіону "Металіст" перекриють рух

Також буде заборонено виїзд транспорту з вул. Державінської на вул. Плеханівську. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням на стадіоні матчу між футбольними командами «Шахтар» і «Маріуполь».

Читайте такожФінал Кубку України в Харкові: роботу метро продовжать, за порядком слідкуватимуть 2 тисячі поліцейськихВ цей час маршрути автобусів зміняться наступним чином:

у автобусів №68е і 232е кінцева зупинка тимчасово буде біля ст. м «Проспект Гагаріна»;

автобус №260е скоротить шлях прямування таким чином: вул. Плеханівська - ст. м. «Завод ім. Малишева» (розворотне коло по вул. Нехаєнка біля залізничної станції «Балашівка»); висадка і посадка пасажирів буде здійснюватися на зупинці «ст. м. «Завод ім. Малишева»;

№244е: пр. Московський - вул. Польова і далі за маршрутом;

№251е: пр. Московський - вул. Богдана Хмельницького – пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Польова - вул. Плеханівська і далі за маршрутом.

З 19:00 до 19:30 і з 21:15 до 21:45 буде обмежена швидкість руху трамваїв, слідуючих по вул. Плеханівській – від вул. Молочної до вул. Державінської.