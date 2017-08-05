У Житомирі презентували велопатруль

У центрі Житомира на вулиці Михайлівській сьогодні відбулася презентація велопатруля, який здійснюватиме патрулювання в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, презентацію велопатруля приурочили до відзначення другої річниці від Дня створення Національної поліції України. Її провели Житомирська міська рада спільно з Управлінням патрульної поліції у Житомирі.

Було презентовано велопатруль, який здійснюватиме патрулювання в місті.

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Презентація відбулась на вулиці Михайлівській за участю міського голови Сергія Сухомлина та начальника Управління патрульної поліції Олександра Гуменюка, а також жителів міста.

«Вітаю весь особовий склад Національної поліції з другою річницею з дня її заснування. Відсьогодні за порядком на вулицях Житомира слідкуватимуть 6 велопатрулів. Це приємна новинка для Житомира. Полісмени на велосипедах працюватимуть на пішохідних вулицях та у паркових зонах. З часом ми збільшуватимемо кількість велопатрулів»,- сказав, зокрема, Сухомлин.