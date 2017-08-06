На горі Піп Іван відновлюють обсерваторію Прикарпатського університету (фото)

09:07, 06 серпня 2017
Суспільство
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Після відновлення обсерваторії там зможуть проходити практику та займатися наукою українські та польські студенти.

Обсерваторія на горі Піп Іван / фото espreso.tv

В рамках 4-го карпатського форуму народовладдя, який пройшов 4-5 серпня 2017 року, міністр освіти і науки Лілія Гриневич та голова комітету з питань культури та духовності ВР Микола Княжицький відвідали метеорологічно-астрономічну обсерваторію на горі Піп Іван (на межі Івано-Франківщини та Закарпаття), реконструкція якої триває з 2012 року. Про це повідомляє Еcпресо.TV.

Гриневич зазначила, що відновлення такого об'єкта є дуже важливим як для нашої науки, так і для розвитку міжнародних відносин.

Обсерваторія на горі Піп Іван / фото espreso.tv

Після відновлення обсерваторії там зможуть проходити практику та займатися наукою українські та польські студенти. Ця обсерваторія належить до Прикарпатського університету.

Також на базі обсерваторії створюють цілодобову рятувальну базу. Вона діє з середини 2016 року. Рятувальники виконують як і пошукові роботи, так і профілактичні, зокрема дають поради мандрівникам.

Обсерваторія на горі Піп Іван / фото espreso.tv

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Теги: #карпатський форум народовладдя#освіта в гірських районах#обсерваторія на горі Піп Іван#обсерваторія Прикарпатського університету