На горі Піп Іван відновлюють обсерваторію Прикарпатського університету (фото)

В рамках 4-го карпатського форуму народовладдя, який пройшов 4-5 серпня 2017 року, міністр освіти і науки Лілія Гриневич та голова комітету з питань культури та духовності ВР Микола Княжицький відвідали метеорологічно-астрономічну обсерваторію на горі Піп Іван (на межі Івано-Франківщини та Закарпаття), реконструкція якої триває з 2012 року. Про це повідомляє Еcпресо.TV.

Гриневич зазначила, що відновлення такого об'єкта є дуже важливим як для нашої науки, так і для розвитку міжнародних відносин.

Після відновлення обсерваторії там зможуть проходити практику та займатися наукою українські та польські студенти. Ця обсерваторія належить до Прикарпатського університету.

Також на базі обсерваторії створюють цілодобову рятувальну базу. Вона діє з середини 2016 року. Рятувальники виконують як і пошукові роботи, так і профілактичні, зокрема дають поради мандрівникам.