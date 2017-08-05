На Івано-Франківщині пройшов 4-й карпатський форум народовладдя

У селі Красноїлля Верховинського району 4-5 серпня 2017 року проходив 4-й карпатський форум народовладдя, присвячений питанням освіти у гірських та високогірних районах України, йдеться у повідомленні на сайті Івано-Франківської ОДА.

Повідомляється, що участь у його роботі взяли міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк, а також делегація народних депутатів України.

"Високогірні селища та їхні школи функціонують у тяжчих умовах, ніж решта українських ЗНЗ. Цим районам притаманно швидке зношення доріг, повені, снігові замети, вітровії, бездоріжжя тощо", - йшлося на відкритті 4-го карпатського форуму народовладдя.

При цьому міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час участі у форумі зазначила, що освіта у високогірних районах потребує більших фінансових вкладень, ніж школи, які працюють у кращих умовах.

"Дуже важливо на законодавчому рівні надати окремим селищам статуси високогірних. Відтак визначити необхідні коефіцієнти для виділення коштів для будівництва доріг, обслуговування шкіл. Нам необхідно зберегти ці автентичні колоритні місцевості в Україні. Насамперед це стосується відновлення транспортної інфраструктури, звичайно ж шкіл", – сказала міністр.

За інформацією місцевих органів управління освітою у населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей у гірській місцевості функціонують 535 шкіл. У них навчається 78,7тис учнів, що становить відповідно 3,2 та 2,0 відсотки від загальної кількості школярів в державі.

Так, у Закарпатській області – 105 шкіл та майже 11 тис. учнів; в Івано-Франківській – 245 шкіл, 46,8 тис. учнів; у Львівській – 157 шкіл, понад 15,5 тис. учнів; у Чернівецькій – 28 навчальних закладів, понад 5,3 тис. учнів.