В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський
18:39, 06 серпня 2017Суспільство
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Жебрівський при цьому подякував всім, хто долучився до організації відпочинку дітей.
В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей / фото прес-служба ТОДА
В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО.
Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
«86 дітей з прифронтової зони відправили на відпочинок до Хорватії. Цього року це не перша група дітей, яких відправляємо за кордон і не остання – дітлахи мають бачити, як живуть люди у світі, мають знати, як має виглядати й Україна», - написав він.
Жебрівський при цьому подякував всім, хто долучився до організації відпочинку дітей.
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