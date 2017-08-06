В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський

18:39, 06 серпня 2017
Суспільство
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Жебрівський при цьому подякував всім, хто долучився до організації відпочинку дітей.

фото прес-служба ТОДА

В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«86 дітей з прифронтової зони відправили на відпочинок до Хорватії. Цього року це не перша група дітей, яких відправляємо за кордон і не остання – дітлахи мають бачити, як живуть люди у світі, мають знати, як має виглядати й Україна», - написав він.

Жебрівський при цьому подякував всім, хто долучився до організації відпочинку дітей.

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Теги: #Павло Жебрівський#діти із східної України#діти із прифронтової зони АТО#відпочинок у Хорватії