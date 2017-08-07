Двоє людей залишаються в реанімації у важкому стані після різанини в львівській психлікарні

Керівництво закладу сьогодні обіцяло прокоментувати, чому засудженого за вбивство пацієнта, у стадії загострення хвороби не ізолювали належним чином. Але досі ніхто з адміністрації так і не з’явився на робочому місці.

Читайте такожПоліція показала відео звільнення десятків заручників з психлікарні у ЛьвовіЯк повідомляв УНІАН, 4 серпня близько 19.00 у Франківський відділ поліції надійшло повідомлення від працівника львівської психіатричної лікарні, розташованої по вулиці Кульпарківській, про те, що в одному з відділень медичного закладу пацієнт утримує заручників, погрожуючи вчинити над ними фізичну розправу. Загалом він утримував 76 заручників, 10 заручників і 5 поліцейських отримали травми різного ступеню важкості.