Захоплення 76 заручників у психлікарні Львова: у поліції розповіли подробиці

У Львові правоохоронці провели спецоперацію із визволення заручників, яких захопив пацієнт обласної психіатричної лікарні.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції області, для звільнення людей правоохоронці штурмом взяли заблоковане приміщення. Зловмисника затримано, 10 заручників і 5 поліцейських отримали травми різного ступеню важкості.

«4 серпня, близько 19.00, у Франківський відділ поліції надійшло повідомлення від працівника психіатричної лікарні, розташованої по вулиці Кульпарківській, про те, що в одному з відділень медичного закладу пацієнт утримує заручників, погрожуючи вчинити над ними фізичну розправу», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, затриманий –30-річний львів’янин, який за рішенням суду від 2013 до 2017 року перебував у лікарні на примусовому лікуванні за вбивство батька - він наніс загиблому 72 ножових поранення. Трохи більше, ніж місяць тому чоловіка відпустили додому, проте за клопотанням родичів 4 серпня об 11.00 його знову було поміщено до медичного закладу.

«Близько 19.00 чоловік почав поводитись неадекватно, заблокував двері у відділення, де перебували 76 пацієнтів, пошкодив майно та розбив вікна. Склом з розбитого вікна він травмував десятьох пацієнтів, троє з яких перебувають у важкому стані. Постраждалі пацієнти - люди віком від 30 до 60 років, у більшості з них діагностовано різані рани в області шиї», - повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарас Сабанюк.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у Львівській обласній психіатричній лікарні, затриманий львів’янин є інвалідом другої групи із захворюванням «параноїдальна шизофренія».