"Та й побачили світа, та й побули в раю": до України повернулись знамениті пенсіонерки, які підкорювали Європу (відео)

До України повернулись пенсіонерки, які стали знаменитими завдяки фотографіям із аеропорту. Користувачі жартували, мовляв, завдяки "животворному" безвізу пенсіонерки полетіли за розсадою, або ж за продуктами. Однак, до Європи бабусі їздили на музичний фестиваль, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що бабусі – учасниці фольклорних ансамблів та літали співати на угорському фестивалі. Туди їх запросив музикант Бот Міклош, який вмовив 13 пенсіонерок, яким в середньому 75 років, вперше полетіти за кордон.

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Самі ж бабусі кажуть, що не очікували, що стануть популярними. Паспорти та необхідні документи пенсіонеркам із Чернігівщини зробили угорці, бо у бабусь на це грошей немає.

«Та й побули, та й побачили світа, та й побули в раю», - каже одна із бабусь-мандрівниць.

Як повідомляв УНІАН раніше, фотографії українських пенсіонерок у хустках і з пакетами на своїй сторінці в Facebook 1 серпня опублікував користувач Сергій Гришин.

Українські пенсіонерки, чиї фотографії з аеропорту "Бориспіль" обговорювали в Мережі, летіли на міжнародний фольклорний фестиваль.

Як виявилося, бабусі входять до складу фольклорного колективу "Живиця" з Чернігівської області.