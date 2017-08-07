"Та й побачили світа, та й побули в раю": до України повернулись знамениті пенсіонерки, які підкорювали Європу (відео)

11:24, 07 серпня 2017
Суспільство
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Паспорти та необхідні документи пенсіонеркам із Чернігівщини зробили угорці, бо у бабусь на це грошей немає.

Бабусі – учасниці фольклорних ансамблів та літали співати на угорському фестивалю

До України повернулись пенсіонерки, які стали знаменитими завдяки фотографіям із аеропорту. Користувачі жартували, мовляв, завдяки "животворному" безвізу пенсіонерки полетіли за розсадою, або ж за продуктами. Однак, до Європи бабусі їздили на музичний фестиваль, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що бабусі – учасниці фольклорних ансамблів та літали співати на угорському фестивалі. Туди їх  запросив музикант Бот Міклош, який вмовив 13 пенсіонерок, яким в середньому 75 років,  вперше полетіти за кордон.

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Самі ж бабусі кажуть, що не очікували, що стануть популярними. Паспорти та необхідні документи пенсіонеркам із Чернігівщини зробили угорці, бо у бабусь на це грошей немає.

«Та й побули, та й побачили світа, та й побули в раю», - каже одна із бабусь-мандрівниць.

Як повідомляв УНІАН раніше,  фотографії українських пенсіонерок у хустках і з пакетами на своїй сторінці в Facebook 1 серпня опублікував користувач Сергій Гришин.

Українські пенсіонерки, чиї фотографії з аеропорту "Бориспіль" обговорювали в Мережі, летіли на міжнародний фольклорний фестиваль.

Як виявилося, бабусі входять до складу фольклорного колективу "Живиця" з Чернігівської області. 

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