Зіркам "Теорії великого вибуху" набридли свої ролі за 12 років: творці популярного серіалу допускають його закриття

У березні минулого року самий популярний комедійний серіал в США був продовжений ще на два сезони. Творець "Теорії великого вибуху" Чак Лоррі розповів про майбутнє шоу в інтерв'ю "Hollywood Reporter" під час літнього прес-туру Асоціації телевізійних критиків.

Лоррі сказав: "Ми ніколи не думали, що це буде тривати 11 років, не кажучи вже про те, що станеться після 12. Можна легко припустити, що це буде кінець серіалу, але я просто вражений, що ми тут". Що стосується нового керівника телерадіомережі "CBS" Келлі Кал, вона бачить шоу, яке триває 20 років".

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Її позиція зрозуміла, тому що серіал приносить каналу великі доходи. Тим не менш, актори і актриси ситкому можуть відмовитися грати одну і ту ж роль після 12 років існування "Теорії великого вибуху", навіть при тому, що за один епізод вони отримують від 450 000 до 1 мільйона доларів.

Нагадаємо, що відразу після прем'єри 11 сезону "Теорії великого вибуху" 25 вересня вийде серіал-пріквел "Юний Шелдон".

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