На фестивалі "Бандерштат" житомирська делегація провела просвітницьку кампанію про героїв Поліського краю

На всеукраїнському фестивалі «Бандерштат» житомирська делегація провела просвітницьку кампанію про героїв Поліського краю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, фестивалm «Бандерштат» проходив 4-6 серпня у м. Луцьк, житомирська делегація побувала там за сприяння управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА.

«До 110-річчя з дня народження державного діяча Олега Ольжича видрукували буклет про його життєвий шлях. Гості фестивалю у переважній більшості знали про одного із провідників ОУН, але ми наголошували, що Ольжич – житомирянин. І запрошували на відкриття пам’ятника Ольжичу у Житомирі, що відбудеться найближчим часом», – розповіла керівник делегації, депутат Житомирської обласної ради Олена Галагуза.

Крім того, на центральному вході до території «Бандерштату» делегація встановила банер «Зростаючи, міцніємо» із портретами відомих житомирян, які розбудовували Українську державність: Микола Сціборський, Іван Огієнко, Олег Ольжич, Іван Виговський.

«Дуже важливо візуалізувати та представити Житомирську область як край героїв. Оскільки ми не перший рік їздимо на фестиваль, то щоразу хочеться розповісти щось нове про видатних земляків. Під час розмов із відвідувачами відчуваємо особливий інтерес до Житомирщини, яку чомусь переважно асоціюють із відомими брендами, а найперше має бути ціннісна складова. Адже саме в нашій області зародилася ОУН-УПА, саме тут коріння гетьмана Виговського, який знищив під Конотопом багатотисячне москвинське військо», – наголосила Галагуза.

Одинадцятий фестиваль українського духу «Бандерштат» за три дні зібрав 12 тисяч гостей, і це рекорд за попередні роки. Учасники фестивалю долучилися до патріотичного флешмобу, присвяченому річниці створення Української повстанської армії. Кілька тисяч бандерштатівців сформували напис «УПА 75».