"Стала жертвою політики": директор Софії Ротару пояснив, чому співачка перестала виступати в РФ та Україні

7 серпня співачці Софії Ротару виповнилося 70 років. В цей день її директор Сергій Лавров розповів, чому виконавиця зараз не гастролює в Росії та Україні. Про це повідомляє ТСН.

Читайте такожПугачовій стало зле на фестивалі "Жара" в Баку: вихід з хітом "Мне нравится, что вы больны не мной" відклали

За його словами, Софія Михайлівна не хоче брати участь у "політичних інтригах". "Останнім часом Софія Михайлівна злегка веде самотній спосіб життя. Вона не дає інтерв'ю, хоча їй пропонують солідні гонорари за телевізійну сповідь в домашній обстановці. Вона категорично не хоче цього, бо якщо її інтерв'ю з'явиться на телебаченні в Росії, то в Україні її розірвуть. На жаль, вона стала жертвою політичної ситуації..." - підкреслив директор Ротару.