У Дніпрі пройде фестиваль скульптур з піску

З 24 по 27 серпня на оглядовому майданчику Центрального парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка пройде фестиваль скульптур з піску Sand Festival Mirozdanie.

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Відповідне розпорядження підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради доручено забезпечити придбання необхідних товарів та послуг для проведення фестивалю.

На сьогоднішній день Департамент провів конкурс з визначення підприємства, яке забезпечить фестиваль світлом і звуком.