У Раді хочуть посилити кримінальну відповідальність за злочини проти дітей

У Верховній Раді України мають намір посилити кримінальну відповідальність за злочини проти дітей.

Відповідний проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав і свобод дітей» зареєстровано під №7020.

Один із авторів законопроекту, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Андрій Антонищак заявив, що потреба в його розробці пов’язана з погіршенням криміногенної ситуації в Україні, потребою у підвищенні захисту дітей, а також у зв’язку з необхідністю удосконалення низки норм Кримінального кодексу України.

«Лише за січень-червень 2017 року 3838 дітей стали жертвами злочинів, що складає 1,71 відсотки від усіх потерпілих. Загалом, за 2016 рік, потерпілими є 7200 дітей, що складає 1,62 відсотків від усієї кількості потерпілих», – сказав депутат.

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Він також зазначив, що більша частина злочинів вчиняються у сімейно-побутовій сфері, є латентними й у статистичній звітності не відображені.

За його словами, запропонованими змінами до КК та КУпАП є посилення відповідальності за злочини відносно дітей.

«В контексті «груп смертей у ВК» – вдосконалено склад злочину «доведення до самогубства», запропоновані нові статті «Схиляння до вчинення самогубства або сприяння здійсненню самогубства» та «Організація діяльності, пов’язаної з схилянням особи до вчинення самогубства». За доведення до самогубства дитини пропонується пожиттєве ув’язнення», - наголосив депутат.

Тому, пояснив він, запропоновані проектом зміни дозволять удосконалити кримінальне законодавство, запобігти випадкам уникнення від відповідальності, дозволить уникнути двозначностей під час кваліфікації і розслідування злочинів, забезпечити захист прав і свобод дітей.