Житомирським поліцейським вручили подяки виконавчого комітету міської ради

Сьогодні вісім житомирських поліцейських отримали подяки виконавчого комітету Житомирської міської ради. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради. Як зазначається у повідомленні, під час позачергового засідання виконавчого комітету 9 серпня та з нагоди відзначення 2-ої річниці Дня Національної поліції в Україні житомирським копам вручили подяки виконавчого комітету міської ради.

За сумлінне виконання службових обов’язків, високу професійну майстерність, ініціативу і наполегливість, виявлені у справі захисту прав та свобод громадян, подяки отримали вісім працівників Житомирського відділу поліції.

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«Я щиро дякую за вашу роботу, кожен з нас знає наскільки вона важлива. На минулому тижні ми презентували велопатруль у місті, який, сподіваємось, стане для вас допомогою. Крім того, у грудні цього року лави національної та патрульної поліції поповнять 150 поліцейських», - зазначив, вручаючи подяки, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня з нагоди відзначення 2-гої річниці Дня Національної поліції в Україні у Житомирі з'явився велопатруль.