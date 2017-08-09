Орендарі водних об’єктів на Житомирщині мають привести договори у відповідність до чинного законодавства – ОДА

Орендарі водних об’єктів у Житомирській області мають привести договори у відповідність до чинного законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, про це 9 серпня сказав заступник голови – керівник апарату ОДА Олексій Ясюнецький під час робочої наради із орендарями, сільськими та селищними головами Попільнянського району.

«Це доручення голови адміністрації Ігоря Гундича. За оренду водних об’єктів ви отримуєте надходження до місцевого бюджету. Це, перш за все, гроші громади, за які ви можете багато чого зробити, відремонтувати, реконструювати. Як приклад, у селі Паволоч Попільнянського району, орендар ставка платить 70 грн за гектар, в той час, коли він має платити в середньому 1100-1300 грн за гектар. Так ви у бюджет отримуєте 14 тисяч грн за 232 га оренди, а будете отримувати значно більше: понад 300 тис. грн. Всі договори мають бути переукладені, інакше ми будемо звертатися до суду із вимогою їх розірвання», – наголосив Ясюнецький.

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Також він додав, що перед тим, як подавати документи до обласної адміністрації для укладання договору оренди , краще попередньо звернутися до управління екології та природних ресурсів ОДА, де спеціалісти підкажуть, чи відповідає чинному законодавству поданий орендарями пакет документів.

Відсоток орендної плати визначатиметься комісійно від нормативно-грошової оцінки.

Крім цього, Ясюнецький зазначив, що бере це питання під свій контроль особисто. «Якщо вам будуть чинити якісь перепони в укладанні договору, звертайтесь особисто до мене. Я беру це питання під свій контроль», - сказав він.