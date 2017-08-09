У двох закарпатських митників знайшли іноземні паспорти та сотні тисяч на депозитах

У затриманих вчора двох митників пункту пропуску "Вилок" в Закарпатській області під час обшуку правоохоронці виявили іноземні паспорти, а в одного з них знайшли банківські рахунки із сотнями тисяч доларів та євро.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

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"Оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції та слідчі обласної прокуратури встановили, що здирництвом займаються начальник однієї з змін та інспектор митного пункту. Від приватного підприємця вони вимагали тисячу доларів США за ввезення товарів без їх митного оформлення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що одного із митників затримали за місцем несення служби під час одержання чергової частини хабара - 400 доларів США. Крім того, раніше був зафіксований факт одержання ними 200 доларів США від обумовленої суми.

"Під час проведення обшуків за місцем служби та мешкання працівників митниці оперативники УЗЕ та слідчі прокуратури вилучили паспорти іноземної держави на їх ім'я. Крім того в одного з них були виявлені договори про наявність депозитних рахунків у іноземному та вітчизняному банках. На їх рахунках відповідно угод розміщувалось та розміщується сотні тисяч євро та доларів. Також правоохоронці вилучили кошти, які були виявлені під час обшуку. Зокрема, 8,4 тисячі доларів США, 122 тисячі форентів, понад 700 євро", - додали у Нацполіції.

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Також правоохоронці повідомили, що на даний час один із митників затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального України.

Досудове розслідування провадиться за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.