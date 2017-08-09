У мережі з'явилося відео репетиції військового параду до Дня Незалежності

Генштаб Збройних сил України опублікував відео репетиції параду до Дня Незалежності України, зняте з висоти пташиного польоту. Відповідне відео розміщено на YouTube.

Так, на злітно-посадковій смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу «АВІАНТ» пройшло третє спільне тренування зведених парадних розрахунків Збройних Сил України та інших силових структур.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад. Міністр оборони Полторак стверджує, що він буде проведений "по-іншому", ніж паради попередніх років. Крім того, в рамках святкування Дня Незалежності, окремо від параду, буде проведена презентація сучасної зброї, яка була розроблена за останні три роки.