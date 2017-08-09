У мережі з'явилося відео репетиції військового параду до Дня Незалежності
Пройшло тренування на смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу "Авіант".
Генштаб Збройних сил України опублікував відео репетиції параду до Дня Незалежності України, зняте з висоти пташиного польоту. Відповідне відео розміщено на YouTube.
Так, на злітно-посадковій смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу «АВІАНТ» пройшло третє спільне тренування зведених парадних розрахунків Збройних Сил України та інших силових структур.
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Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад. Міністр оборони Полторак стверджує, що він буде проведений "по-іншому", ніж паради попередніх років. Крім того, в рамках святкування Дня Незалежності, окремо від параду, буде проведена презентація сучасної зброї, яка була розроблена за останні три роки.